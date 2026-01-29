Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области официально заработала в одном из городов, поэтому рассказываем об этом больше.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области начала работу 1 января по инициативе ООО Easy Soft из г. Киев, сообщает Politeka.

О внедрении новой системы оплаты за проезд в Тернопольской области было проинформировано на официальном сайте Чертковского городского совета.

С 1 января 2016 все автобусы Чорткова оборудованы новыми валидаторами для бесконтактных расчетов. Это позволяет пассажирам покупать билеты банковскими картами и льготными «Картами чортковянина».

Преимущество новой системы оплаты за проезд в Тернопольской области состоит в прозрачном учете пассажиропотока и доходах перевозчиков, а также в более удобной и современной процедуре транзакций, отвечающей мировым стандартам.

По словам представителей ООО «Easy Soft», все старые «Карты чортковянина» остаются действительными и работают с новыми валидаторами, поэтому их заменять не нужно.

Карты нового образца получают только пассажиры, которые оформляют их впервые или заменяют из-за потери или поломки. Нововведения также будут постепенно внедряться в маршрутах в сел Чортковской общины.

Там пока расчет производится наличными, но после установки валидаторов планируется полностью перейти на покупку билетов без наличных.

Кроме того, в рамках новшеств предусмотрена работа кондукторов, которые будут иметь специальные устройства для проверки наличия билетов у пассажиров.

В случае нарушения пассажир будет нести ответственность в соответствии со статьей 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а штраф будет составлять 260 гривен.

