Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області офіційно запрацювала в одному з міст, тож розповідаємо про це більше.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області розпочала роботу 1 січня за ініціативою ТОВ «Easy Soft» із м. Київ, повідомляє Politeka.

Про впровадження нової системи оплати за проїзд у Тернопільській області проінформували на офіційному сайті Чортківської міської ради.

З 1 січня 2016 року всі автобуси Чорткова обладнані новими валідаторами для безконтактних розрахунків. Це дозволяє пасажирам купувати квитки банківськими картками та пільговими «Картками чортків’янина».

Перевага нової системи оплати за проїзд у Тернопільській області полягає в прозорому обліку пасажиропотоку та доходів перевізників, а також у більш зручній і сучасній процедурі транзакцій, яка відповідає світовим стандартам.

За словами представників ТОВ «Easy Soft», всі старі «Картки чортків’янина» залишаються дійсними і працюють із новими валідаторами, тож їх замінювати не потрібно.

Картки нового зразка отримують лише пасажири, які оформляють їх вперше або замінюють через втрату чи поломку. Нововведення також поступово впроваджуватимуть у маршрутах до сіл Чортківської громади.

Там поки що розрахунок здійснюється готівкою, але після встановлення валідаторів планується повністю перейти на купівлю квитків без готівки.

Крім того, у рамках нововведень передбачена робота кондукторів, які матимуть спеціальні пристрої для перевірки наявності квитків у пасажирів.

У разі порушення пасажир нестиме відповідальність відповідно до статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а штраф складатиме 260 гривень.

