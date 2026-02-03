Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области становится для многих граждан настоящим спасательным кругом, позволяющим ощутить безопасность и выжить в новой общине.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно через платформу "Помогай", где публикуют актуальные предложения от неравнодушных людей, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают в нескольких населенных пунктах региона, в частности в Одессе и Раздельнянском районе.

Платформа "Помоги" позиционируется как сервис для поиска временного убежища в безопасных городах Украины, а все объявления проходят ручную проверку.

Так, в Одессе по адресу Жуковского размещено объявление о предоставлении комнаты в двухкомнатной квартире для женщины на период войны. Проживание предусмотрено вместе с женщиной 68 лет, которая не нуждается в уходе и ищет компаньона для совместного проживания и общения.

Владелец отмечает, что рассчитывает на спокойный формат сожительства без дополнительных бытовых обязательств. Связь возможна по телефону ежедневно до 18:00. Количество мест в этом предложении ограничено одним.

Еще один вариант бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области представлен в Одессе на улице Онежская. Речь идет об однокомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома.

В доме есть печное или электрическое отопление, жилая комната площадью 16 квадратных метров, кухня площадью 5 квадратных метров, санузел с душем и туалетом, а также балкон.

В объявлении указано, что возможно проживание женщин, детей и лиц с домашними животными, в том числе кошками и собаками. Дополнительную информацию владельцы предлагают уточнять по телефону.

В селе Калантаевка Раздельнянского района Одесской области также есть предложение для переселенцев. По адресу ул. Дружбы предлагают дом в сельской местности со всеми условиями проживания.

