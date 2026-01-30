Специалисты подчеркивают, что дефицит продуктов в Одессе носит сезонный характер.

Дефицит продуктов в Одессе уже сказался на ценах тепличных овощей в розничных магазинах, сообщает Politeka.net.

Местные покупатели отмечают заметный рост стоимости томатов и огурцов в супермаркетах.

Больше всего подорожали томаты. За последние недели цены на них выросли быстрее, чем на другие овощи закрытой почвы, сразу почувствованные покупателями.

Эксперты объясняют это завершением сезона тепличного производства. Предложение сократилось, в то время как спрос остается стабильным, что создает дополнительное давление на формирование цен.

Большую роль играет и импорт. Поставки из-за границы поступают ограниченно, а средняя цена привезенных томатов за последнюю неделю выросла примерно на 20%, что уже учли торговые сети.

Подобная ситуация наблюдается и в отношении тепличных огурцов. Низкие остатки продукции и активные закупки ритейлеров заставляют продавцов повышать цены.

Специалисты подчеркивают, что дефицит продуктов в Одессе носит сезонный характер. Быстро нарастить производство невозможно, из-за чего разница в стоимости одних и тех же овощей между магазинами остается существенной.

Аналитики рекомендуют потребителям сравнивать предложения разных торговых сетей и планировать покупки заблаговременно, чтоб минимизировать издержки в период ограниченной доступности тепличной продукции.

Несмотря на такую ​​ситуацию, в Одессе тоже есть хорошие новости. В частности, у людей есть возможность получить гуманитарную помощь.

Адрес пункта выдачи: Водопроводная, 13. Организаторы призывают жителей и волонтеров сообщать об инициативе тех, кому она может пригодиться.

