Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області стає для багатьох громадян справжнім рятувальним колом, яке дає змогу відчути безпеку та вижити в новій громаді.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне через платформу "Допомагай", де публікують актуальні пропозиції від небайдужих людей, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області наразі пропонують у кількох населених пунктах регіону, зокрема в Одесі та Роздільнянському районі.

Платформа "Допомагай" позиціонується як сервіс для пошуку тимчасового прихистку у безпечних містах України, а всі оголошення проходять ручну перевірку.

Так, в Одесі за адресою Жуковского розміщене оголошення про надання кімнати в двокімнатній квартирі для жінки на період війни. Проживання передбачене разом із жінкою 68 років, яка не потребує догляду і шукає компаньйона для спільного проживання та спілкування.

Власниця зазначає, що розраховує на спокійний формат співжиття без додаткових побутових зобов’язань. Зв’язок можливий телефоном щодня до 18:00. Кількість місць у цій пропозиції обмежена одним.

Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО в Одеській області представлений в Одесі на вулиці Онезька. Йдеться про однокімнатну квартиру на другому поверсі двоповерхового будинку.

У помешканні є пічне або електричне опалення, житлова кімната площею 16 квадратних метрів, кухня площею 5 квадратних метрів, санвузол із душем і туалетом, а також балкон.

В оголошенні зазначено, що можливе проживання жінок, дітей та осіб із домашніми тваринами, зокрема котами і собаками. Додаткову інформацію власники пропонують уточнювати телефоном.

У селі Калантаївка Роздільнянського району Одеської області також є пропозиція для переселенців. За адресою вул. Дружби пропонують будинок у сільській місцевості з усіма умовами для проживання.

