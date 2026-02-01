Графики отключения света в неделю со 2 по 8 февраля в Ровенской области связаны с проведением запланированных работ.

Графики отключения света в Ровенской области на неделю со 2 по 8 февраля будут действовать в ряде населенных пунктов, где будут проводиться плановые работы, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Украинцам показали подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на неделю со 2 по 8 февраля. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.

02.02.2026-04.02.2026 года с 9 до 17 часов электричество будут выключать в селе Городок по следующим адресам:

Зарична - 14А, 16, 22А, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

Лисова - 3, 34А, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 7.

04.02.2026-13.02.2026 года с 9 до 17 часов выключения будут в селе Билкы:

Кыивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Леси Украинкы — 90

Лукашова — 1

Мыру — 1, 2, 5, 6

Перемогы — 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15

Тыха — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

03.02.2026-06.02.2026 с 9 до 17 часов обесточивания вводятся в ряде населенных пунктов:

с. Ильпинь улицы:

Берегова - 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 24, 28А, 34А, 34Б, 45, 47, 51, 53

пер. Береговый - 4, 6, 15

Зализнычна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 10, 12, 16, 18

Квасыливська — 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 27

Комунарив — 1Б, 26, 36

Соловина — 1А, 1В, 5А, 44, 44А, 46А

пгт Квасилов улицы:

Индустриальна — 4А

Вышнева — 26А, 35А

Волынських Чехив — 2А, 9, 13, 14, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33Б, 34, 35, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50

Зализнычна — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Зелена — 1

Молодижна — 32, 50, 62

Набережна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21

Нова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36

Перспектывна — 23, 23/109, 25

Ривненська — 88, 90

Соборна — 53А

Сичовых Стрильців — 2, 3

м. Здолбунив улицы:

Олены Пчилкы - 43

Шевченко - 2А

«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

