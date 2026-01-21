Новый график поездов в Ровенской области вводится в связи с изменениями в организации движения и обновлением времени остановок на отдельных маршрутах, сообщает Politeka.

Согласно информации, обнародованной Вербским обществом, с 22 января 2026 года на станции Верба начнут действовать новые часы прибытия и отправки ряда популярных электропоездов.

Железнодорожники отмечают, что новый график движения поездов в Ровенской области будет носить постоянный характер и будет действовать до отдельного распоряжения.

В частности, для №6091 Ровно-Львов меняется время остановки на станции Верба, которая будет составлять с 05:23 до 05:24. №6093 Здолбунов-Львов будет останавливаться на станции с 10:37 до 10:38. Для № 6384 Красное-Здолбунов предусмотрена более продолжительная стоянка, которая продлится с 05:55 до 06:09.

Также вводится новый график движения поезда №6381 Ровно-Красное, остановка которого со станции Верба в Ровенской области будет с 19:40 до 19:41.

Отдельно отмечается, что №6092 Львов-Здолбунов будет останавливаться на станции в промежутке с 11:42 до 12:00.

В обществе обращают внимание, что изменение времени остановок может повлиять на привычные маршруты пассажиров, которые ежедневно пользуются электропоездами для поездок на работу или по делам.

Поэтому жителям области советуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием и учитывать его во время планирования путешествий.

Нововведения также касаются отмены некоторых рейсов. Железнодорожники сообщили, что из-за плановых ремонтных работ инфраструктуры 22 и 27 января № 6092 и № 6093 временно не будут курсировать.

В эти дни рейсы не будут выходить на маршруты вообще. Кроме этого, корректируется и железнодорожное сообщение с Волынью. По техническим причинам №6361 не будет курсировать 24, 30 и 31 января.

