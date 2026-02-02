Дефицит продуктов во Львовской области создает некоторые риски для локального рынка.

Дефицит продуктов во Львовской области может оказать влияние на внутренние цены на подсолнечное масло, предупреждают эксперты, передает Politeka.

Российские удары по маслозаводам вызвали обеспокоенность по поводу стабильности поставок, хотя внутреннее потребление масла в Украине составляет лишь 5,6–8% от общего производства. По данным Минэкономики, атаки на отрасль не должны оказать существенного влияния на цены внутри страны.

Аналитики Информационного агентства АПК-Информ отмечают, что ценовая ситуация формируется многими факторами. Светлана Киричок прогнозирует возможное удорожание подсолнечного масла на полках магазинов из-за повышенного спроса на экспортные партии и частичного уничтожения запасов в портах. Дополнительно влияет меньшая активность продаж подсолнечника аграриями, колебания рентабельности и рост рисков для производителей.

Кроме того, на ценообразование влияют дефицит электроэнергии, установка генераторов на предприятиях, логистические и страховые затраты. Однако эксперт подчеркивает, что существенного удорожания украинцам ожидать не стоит, ведь подсолнечное масло является социально значимым продуктом и с 2021 года его цены регулируются государством.

Госрегулирование было введено 30 декабря 2021 года. Предприятия обязаны предупреждать о повышении розничной стоимости:

на 15% и более – за 30 дней,

на 10–15% – за 14 дней,

на 5–10% – за три дня.

Также торговая надбавка не может превышать 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости. Эксперты отмечают, что государственное регулирование может усиливаться при резком подорожании, чтобы защитить внутреннего потребителя.

По мнению аналитиков, дефицит продуктов во Львовской области создает некоторые риски для локального рынка, но системные меры правительства и регулирование цен помогут стабилизировать ситуацию.

