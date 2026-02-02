Дефіцит продуктів у Львівській області може вплинути на внутрішні ціни на соняшникову олію, попереджають експерти, передає Politeka.

Російські удари по олійних заводах викликали занепокоєння щодо стабільності поставок, хоча внутрішнє споживання олії в Україні складає лише 5,6–8% від загального виробництва. За даними Мінекономіки, атаки на галузь не повинні суттєво вплинути на ціни всередині країни.

Аналітики Інформаційного агентства «АПК-Інформ» зауважують, що цінова ситуація формується багатьма факторами. Світлана Киричок прогнозує можливе здорожчання соняшникової олії на полицях магазинів через підвищений попит на експортні партії та часткове знищення запасів у портах. Додатково впливає менша активність продажів соняшнику аграріями, коливання рентабельності та зростання ризиків для виробників.

Крім того, на ціноутворення впливають дефіцит електроенергії, встановлення генераторів на підприємствах, логістичні та страхові витрати. Проте експертка підкреслює, що суттєвого здорожчання українцям очікувати не варто, адже соняшникова олія є соціально значущим продуктом і з 2021 року її ціни регулюються державою.

Держрегулювання запроваджене 30 грудня 2021 року. Підприємства зобов’язані попереджати про підвищення роздрібної вартості:

на 15% і більше – за 30 днів,

на 10–15% – за 14 днів,

на 5–10% – за три дні.

Також торговельна надбавка не може перевищувати 10% оптової ціни виробника або митної вартості. Експерти наголошують, що державне регулювання може посилюватися у разі різкого здорожчання, щоб захистити внутрішнього споживача.

На думку аналітиків, дефіцит продуктів у Львівській області створює певні ризики для локального ринку, але системні заходи уряду та регулювання цін допоможуть стабілізувати ситуацію.

