Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Изменения касаются водоснабжения , водоотвода и содержания инженерной инфраструктуры в местных общинах. Новые суммы начислений влияют на ежемесячные платежи, независимо от типа жилья.

Стоимость одного кубометра воды установлена ​​на уровне 38,14 гривны, а услуги водоотвода – 42,10 гривны по НДС. Эти тарифы применяются с начала года и учитывают фактические расходы по обслуживанию сетей, оплату труда персонала и поддержание стабильности системы.

В коммунальном предприятии "Костопольводоканал" объяснили, что повышение тарифов связано с ростом цен на электроэнергию, топливо, материалы, а также с необходимостью удержания резервных установок. Такие меры гарантируют бесперебойную работу сетей даже при аварийных ситуациях или плановых ремонтах.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области также обусловлено дополнительными нагрузками на инженерную инфраструктуру. Рост объемов потребления воды, незаконное подключение и отсутствие индивидуальных счетчиков в некоторых домах увеличивают расходы на поддержку системы. Для обеспечения прозрачности, новые тарифы сравнили с показателями соседних общин, а подход к расчетам согласовали с государственными нормами.

Жителям советуют планировать ежемесячный бюджет раньше времени, передавать показатели счетчиков и внимательно следить за официальными сообщениями. Своевременная оплата гарантирует стабильное водоснабжение, нормальную работу канализационных сетей и отсутствие задолженности.

