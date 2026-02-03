Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області також обумовлено додатковим навантаженням на інженерну інфраструктуру.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються водопостачання, водовідведення та утримання інженерної інфраструктури у місцевих громадах. Нові суми нарахувань впливають на щомісячні платежі жителів, незалежно від типу житла.

Вартість одного кубометра води встановлено на рівні 38,14 гривні, а послуги водовідведення — 42,10 гривні з ПДВ. Ці тарифи застосовуються з початку року і враховують фактичні витрати на обслуговування мереж, оплату праці персоналу та підтримку стабільності системи.

У комунальному підприємстві «Костопільводоканал» пояснили, що підвищення тарифів пов’язане з ростом цін на електроенергію, паливо, матеріали, а також із необхідністю утримання резервних установок. Такі заходи гарантують безперебійну роботу мереж навіть під час аварійних ситуацій або планових ремонтів.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області також обумовлено додатковим навантаженням на інженерну інфраструктуру. Зростання обсягів споживання води, незаконні підключення та відсутність індивідуальних лічильників у деяких будинках збільшують витрати на підтримку системи. Для забезпечення прозорості нові тарифи порівняли з показниками сусідніх громад, а підхід до розрахунків узгодили з державними нормами.

Мешканцям радять планувати щомісячний бюджет завчасно, передавати показники лічильників та уважно стежити за офіційними повідомленнями. Своєчасна оплата гарантує стабільне водопостачання, нормальну роботу каналізаційних мереж та відсутність заборгованості.

