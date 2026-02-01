Подорожание проезда в Одесской области связано с ростом цен.

Подорожание проезда в Одесской области вступило в силу с начала 2026 г. и касается как междугородних, так и местных маршрутов, сообщает Politeka.

Больше всего изменения затронули рейс №560 «Белгород-Днестровский — Одесса». Билет теперь стоит 200 гривен вместо 160, что добавляет 40 гривен в ежемесячные расходы семей. Местные жители отмечают, что повышение существенно повлияет на бюджет.

Перевозчики объясняют: подорожание проезда в Одесской области связано с ростом цен на горючее, расходами на обслуживание транспорта и обеспечением безопасного и регулярного функционирования маршрутов. Общество активно обсуждает новые тарифы и ожидает возможные изменения в будущем.

Расписание отправлений из Белгорода-Днестровского: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:0 16:00, 16:50, 18:00. Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная) — 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15 18:00, 19:00, 20:00. Перевозчики советуют уточнять актуальный график у диспетчеров из-за возможных корректировок.

Также следует отметить, что в областном центре продолжается расширение сети социальных автобусов. Новый бесплатный маршрут «просп. Свободы - ул. Архитекторская» дублирует трамвай №27 и обеспечивает удобное сообщение между районами, что особенно важно при перебоях электроснабжения.

Специалисты советуют планировать поездки и проверять расписание, чтобы минимизировать влияние повышенных тарифов и сохранить комфорт при пользовании транспортом.

