Подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з ростом цін.

Подорожчання проїзду в Одеській області набрало чинності з початку 2026 року і стосується як міжміських, так і місцевих маршрутів, повідомляє Politeka.

Найбільше зміни торкнулися рейсу №560 «Білгород-Дністровський — Одеса». Квиток тепер коштує 200 гривень замість 160, що додає 40 гривень до щомісячних витрат сімей. Місцеві жителі відзначають, що підвищення істотно вплине на бюджет.

Перевізники пояснюють: подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з ростом цін на пальне, витратами на обслуговування транспорту та забезпеченням безпечного і регулярного функціонування маршрутів. Громада активно обговорює нові тарифи та очікує можливих змін у майбутньому.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна) — 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Перевізники радять уточнювати актуальний графік у диспетчерів через можливі коригування.

Також варто зауважити, що в обласному центрі триває розширення мережі соціальних автобусів. Новий безкоштовний маршрут «просп. Свободи — вул. Архітекторська» дублює трамвай №27 і забезпечує зручне сполучення між районами, що особливо важливо під час перебоїв електропостачання.

Фахівці радять планувати поїздки та перевіряти розклад, щоб мінімізувати вплив підвищених тарифів і зберегти комфорт під час користування транспортом.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.