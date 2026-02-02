В связи с проведением работ в сетях "Полтаваоблэнерго" введены графики отключения света в Полтавской области на 3 февраля.

Украинцев предупредили о дополнительных графиках отключения света в Полтавской области, которые внедряются на 3 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях «Полтаваобленерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей.

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ), электричество будут выключать в следующих населенных пунктах:

село Пологы на улицах:

Мысанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),

Новоселивка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),

Новоселивська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49).

село Малая Перещепына на улицах:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежности (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пер.Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченкы (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96).

С 9 до 15 часов из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту), не будет света в следующих населенных пунктах:

с.Галяве улицы:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лисна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16),

пер.Польовый (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пер.Садовый (б. 1, 2, 3),

Степна (б. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 88),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99).

с.Кизливка адреса:

пер.Батальон (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 13, 23, 23а, 24, 25, 31),

Лисна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 84, 85, 87, 90, 90а, 93),

пер.Лисный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 55),

Центральна (б. 78, 82, 84, 84а),

пер.Шкильный (б. 80).

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

