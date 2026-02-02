У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» введено графіки відключення світла у Полтавській області на 3 лютого.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла у Полтавській області, які впроваджуються на 3 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 8 до 17 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ), електрику вимикатимуть в наступних населених пунктах:

село Пологи на вулицях:

Мисанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),

Новоселівка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),

Новоселівська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49).

село Мала Перещепина на вулицях:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежності (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пров.Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченки (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96).

З 9 до 15 години через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту), не буде світла в таких населених пунктах:

с.Галяве вулиці:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лісна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16),

пров.Польовий (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пров.Садовий (б. 1, 2, 3),

Степна (б. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 88),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99).

с.Кізлівка адреси:

пров.Батальон (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 13, 23, 23а, 24, 25, 31),

Лісна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 84, 85, 87, 90, 90а, 93),

пров.Лісний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 55),

Центральна (б. 78, 82, 84, 84а),

пров.Шкільний (б. 80).

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

