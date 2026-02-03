Подорожание проезда в Киевской области зафиксировали на ряде городских и междугородных маршрутов, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось пассажиров общественного транспорта сразу в нескольких общинах региона, сообщает Politeka.

Об этом информирует телеграмм-канал Ирпенское городское общество - новости. В частности, в Ирпене обновили стоимость билета на автобусном маршруте №420. Поездка в черте города теперь стоит 20 грн.

Для пассажиров, следующих из Ирпеня в Киев, тариф составляет 60 грн. В то же время билет в столицу из районов Романовка и Водоканал установлен на уровне 50 грн.

При этом для школьников льготный тариф остается без изменений. Во время учебного процесса езда в пределах города стоит 5 грн при наличии ученического билета.

Вместе с тем подорожание проезда в Киевской области фиксируют и на других маршрутах пригорода. По информации местных жителей, с 20 января изменились расценки на маршруте №721 из Вишневого на станции киевского метро.

Цена выросла до 60 грн., о чем пассажирам информируют водители и объявления непосредственно в салонах маршруток. Аналогичное подорожание проезда в Киевской области произошло и на направлениях из Киева в Боярку, Белогородку и Вишневое.

Отдельно отмечается, что с 1 февраля на маршруте №423 из Бучи в столицу также установили тариф в 70 грн. Еще более существенное повышение почувствовали жители села Гавриловка, для которых поездка в Киев теперь стоит 100 грн.

Пассажиры обращают внимание, что в отдельных случаях рост стоимости происходит без предварительного широкого информирования, а новые тарифы люди узнают уже во время поездки.

Комментируя ситуацию, водители и перевозчики традиционно объясняют изменение цен ростом стоимости горючего, удорожанием обслуживания транспорта и уменьшением пассажиропотока.

