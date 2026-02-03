Подорожчання проїзду в Київській області зафіксували на низці міських і міжміських маршрутів, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося пасажирів громадського транспорту одразу в кількох громадах регіону, повідомляє Politeka.

Про це інформує телеграм-канал Ірпінська міська громада - новини. Зокрема, в Ірпені оновили вартість квитка на автобусному маршруті №420. Поїздка в межах міста тепер коштує 20 грн.

Для пасажирів, які прямують з Ірпеня до Києва, тариф становить 60 грн. Водночас, квиток до столиці з районів Романівка та Водоканал встановлено на рівні 50 грн.

При цьому для школярів пільговий тариф залишається без змін. Під час навчального процесу їзда у межах міста коштує 5 грн за умови наявності учнівського квитка.

Разом із тим, подорожчання проїзду в Київській області фіксують і на інших маршрутах передмістя. За інформацією місцевих мешканців, з 20 січня змінилися розцінки на маршруті №721 з Вишневого до станцій київського метро.

Ціна зросла до 60 грн, про що пасажирам інформують водії та оголошення безпосередньо в салонах маршруток. Аналогічне подорожчання проїзду у Київській області відбулося і на напрямках з Києва до Боярки, Білогородки та Вишневого.

Окремо зазначається, що з 1 лютого на маршруті №423 з Бучі до столиці, також встановили тариф у 70 грн. Ще суттєвіше підвищення відчули мешканці села Гаврилівка, для яких поїздка до Києва тепер коштує 100 грн.

Пасажири звертають увагу, що в окремих випадках зростання вартості відбувається без попереднього широкого інформування, а про нові тарифи люди дізнаються вже під час поїздки.

Коментуючи ситуацію, водії та перевізники традиційно пояснюють зміну цін зростанням вартості пального, подорожчанням обслуговування транспорту та зменшенням пасажиропотоку.

