Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове стали частью программы помощи, направленной на поддержку семей, переживающих последствия войны.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове распределяют благотворители организации «Содействие» в рамках зимней программы поддержки населения, сообщает Politeka.

Информацию о начале гуманитарной инициативы команда организации обнародовала в социальной сети Facebook, где объяснила, на кого именно направлена ​​помощь и в каком формате она предоставляется.

Проект реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project и поддерживает семьи с детьми в холодный период года.

Благотворители сосредоточили внимание на домохозяйствах, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах из-за военных действий, в частности на внутренне перемещенных лицах и стариках.

Именно эти категории населения чаще всего сталкиваются с нехваткой базовых ресурсов и нуждаются в регулярной поддержке, в том числе бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Программа охватывает Харьковскую и Сумскую области, расположенные вблизи линии фронта и постоянно ощущающие последствия боевых действий. В таких общинах люди имеют ограниченный доступ к электроэнергии, теплу и необходимым товарам, что особенно остро ощущается зимой.

В этих условиях бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове становятся важным элементом поддержки сотен семей, которые вынуждены приспосабливаться к нестабильной ситуации.

Волонтеры организации формируют продовольственные наборы длительного хранения, а также готовят теплые пледы, которые будут передавать семьям с детьми. Чтобы не пропустить информацию о выдаче – стоит следить за официальным сайтом и соцсетями организации.

