Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові стали частиною програми допомоги, спрямованої на підтримку сімей, які переживають наслідки війни.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові розподіляють благодійники організації «СпівДія» у межах зимової програми підтримки населення, повідомляє Politeka.

Інформацію про початок гуманітарної ініціативи команда організації оприлюднила у соціальній мережі Facebook, де також пояснила, на кого саме спрямована допомога і в якому форматі вона надається.

Проєкт реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project та має на меті підтримку родин з дітьми у холодний період року.

Благодійники зосередили увагу на домогосподарствах, які перебувають у складних життєвих обставинах через воєнні дії, зокрема на внутрішньо переміщених особах і людях похилого віку.

Саме ці категорії населення найчастіше стикаються з нестачею базових ресурсів і потребують регулярної підтримки, зокрема й безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Програма охоплює Харківську та Сумську області, які розташовані поблизу лінії фронту та постійно відчувають наслідки бойових дій. У таких громадах люди мають обмежений доступ до електроенергії, тепла та необхідних товарів, що особливо гостро відчувається взимку.

У цих умовах безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові стають важливим елементом підтримки для сотень родин, які змушені пристосовуватися до нестабільної ситуації.

Наразі волонтери організації формують продовольчі набори тривалого зберігання, а також готують теплі пледи, які передаватимуть родинам з дітьми. Щоб не пропустити інформацію про видачу - варто слідкувати за офіційним сайтом та соцмережами організації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс