Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало ощутимым для жителей, ежедневно покупающих базовые позиции.

Данные с официального сайта Министерства финансов Украины показывают, что в феврале 2026 года больше выросли ценники на гречку, курятину и твердый сыр.

Бакалейные товары, в частности гречка, продемонстрировали заметное подорожание продуктов в Днепропетровской области. Средняя цена на 1 кг гречки в феврале составляет 48,37 грн., тогда как в январе 2026 года она была на уровне 47,48 грн.

В разных сетях цена варьируется: в Metro – 44,90 грн, Novus – 44,99 грн, Auchan – 41,90 грн, а Megamarket предлагает гречку за 61,70 грн. Индекс потребительских цен на гречку в январе 2026 составил 102,82%.

Курятина Наша рябая бедра, также демонстрирует подорожание продуктов в Днепропетровской области. Средний ценник на килограмм курятины в феврале достиг 180,29 грн.

В магазинах цены отличаются: у Auchan бедро стоит 206,90 грн/кг, у Metro – 154,96 грн/кг, а Novus предлагает его за 179 грн/кг. Для сравнения, в январе 2026 средняя цена была 176,86 грн.

Кроме того, выросла стоимость и твердого сыра Комо традиционный 50%. Средний ценник на 1 кг сыра в феврале 2026 года составляет 570,57 грн., в то время как в январе средняя цена была 553,83 грн.

В разных супермаркетах цена колеблется: Auchan – 519 грн, Megamarket – 593,70 грн, Novus – 599 грн. Рост стоимости за месяц составил почти 3%.

Основные факторы, повлиявшие на повышение цен, разнообразны. Во-первых, война и боевые деяния в стране ограничивают создание сельскохозяйственной продукции.

Во-вторых, повышение затрат на логистику, транспортировку и риски доставки продукции повлекло за собой дополнительный рост цен.

