Новый график движения транспорта в Одессе обнародован, чтобы обеспечить пассажирам с ограниченными возможностями доступ к городским маршрутам.

Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает расписание инклюзивных автобусов, курсирующих по городу в определенные часы марта, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте городского совета, из примерно 530 автобусов, обслуживающих городские маршруты, лишь небольшая часть приспособлена для маломобильных пассажиров.

Среди них действительно удобных низкопольных автобусов насчитывается немногим более десяти единиц на миллионный город.

В других автобусах, приспособленных частично для пассажиров на колясках, условия не всегда соответствуют стандартам безбарьерности: либо это маленькие машины с низкопольной задней площадкой, либо автобусы с высоким полом и подъемником.

Несмотря на это, количество таких транспортных средств возросло после проверок в 2023-2024 годах с участием местных властей, депутатов и общественных организаций, отстаивающих права людей с ограниченными возможностями.

По условиям нового графика движения транспорта в Одессе низкопольные автобусы будут курсировать на отдельных маршрутах в четко определенное время.

В частности, маршрут № 121 – ул. Ак. Сахарова в 08:00, 12:00, 16:00, 20:00, пр-кт Небесной Сотни в 06:00, 10:00, 14:00, 18:00, с контактным телефоном 0994457301; маршрут № 127 – Мемориал 411-й батареи в 07:55, 11:25, 13:50, 16:15 и Инфекционная больница в 09:10, 12:40, 15:00, 17:30.

Маршрут №145 – ул. Левитана (ж/м «Радужный») в 06:20, 08:15, 10:25, 12:15, 14:20, 15:55, 18:20, 20:00 и ул. Высоцкого в 06:15, 08:05, 09:50, 11:50, 13:35, 16:00, 18:00, 20:00.

Новый график движения транспорта в Одессе для других маршрутов можно посмотреть на официальном сайте городского совета.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.