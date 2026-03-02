Во Львовской области продолжают оказывать бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, а также другую поддержку социально уязвимых категорий.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области можно получить через ряд благотворительных организаций, работающих в регионе, сообщает Politeka.

Речь идет прежде всего о помощи внутренне перемещенным лицам, пожилым людям, семьям с детьми и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

В частности, поддержку для переселенцев оказывает БУ БФ "Каритас – Львов УГКЦ". Для получения помощи необходимо обратиться по телефону +380673414688.

Также бесплатные продукты для ВПЛ во Львовской области предоставляет Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов". Здесь помощь могут получить дети, пенсионеры, женщины, внутренне перемещенные, малообеспеченные и многодетные семьи.

В фонде отмечают, что детали объемов и формата поддержки следует уточнять по телефонам +380965097557 и +380322767637.

Кроме того, Центр Волонтерства "Корпорация добрых дел" также работает с людьми, нуждающимися в поддержке. Помощь ориентирована на детей, пожилых людей, женщин, внутри перемещенных лиц и малообеспеченные семьи.

Еще одной организацией, где можно узнать о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области, Благотворительный Фонд "Анны-Марии".

Здесь помогают малоимущим и многодетным семьям, детям и внутренне перемещенным лицам. Для обращения следует звонить по телефону +380989159140 или просмотреть информацию на странице web.facebook.com.

Важно понимать, что часто ресурсы ограничены, так что продовольственная поддержка оказывается не постоянно. Следить за новыми сообщениями о выдаче нужно на официальных страницах фондов.

