Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало відчутним для мешканців, які щодня купують базові позиції.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області помітне як у супермаркетах, так і в локальних магазинах, повідомляє Politeka.

Дані з офіційного сайту Міністерства фінансів України показують, що у лютому 2026 року найбільше зросли цінники на гречку, курятину та твердий сир.

Бакалійні товари, зокрема гречка, продемонстрували помітне подорожчання продуктів у Дніпропетровській області. Середня ціна на 1 кг гречки у лютому складає 48,37 грн, тоді як у січні 2026 року вона була на рівні 47,48 грн.

У різних мережах ціна варіюється: в Metro — 44,90 грн, Novus — 44,99 грн, Auchan — 41,90 грн, а Megamarket пропонує гречку за 61,70 грн. Індекс споживчих цін на гречку у січні 2026 року склав 102,82%.

Курятина Наша ряба стегно, також демонструє подорожчання продуктів у Дніпропетровській області. Середній цінник на кілограм курятини у лютому досяг 180,29 грн.

У магазинах ціни відрізняються: в Auchan стегно коштує 206,90 грн/кг, у Metro — 154,96 грн/кг, а Novus пропонує його за 179 грн/кг. Для порівняння, у січні 2026 року середня ціна була 176,86 грн.

Окрім цього, виросла вартість і твердого сиру Комо традиційний 50%. Середній цінник на 1 кг сиру у лютому 2026 року становить 570,57 грн, у той час як у січні середня ціна була 553,83 грн.

У різних супермаркетах ціна коливається: Auchan — 519 грн, Megamarket — 593,70 грн, Novus — 599 грн. Зростання вартості за місяць склало майже 3%.

Основні фактори, які вплинули на підняття цін, різноманітні. По-перше, війна та бойові дії у країні обмежують виробництво сільськогосподарської продукції.

По-друге, підвищення витрат на логістику, транспортування та ризики доставки продукції спричинило додаткове зростання цін.

