Подорожание проезда в Киевской области с начала февраля коснулось сразу нескольких направлений, так что рассказываем детали.

Подорожание проезда в Киевской области с 1 февраля 2026 официально подтвердили перевозчики, работающие на маршрутах между населенными пунктами региона и столицей, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Киевской области затронуло маршруты из Броваров и Ирпеня в Киев, где перевозчики пересмотрели стоимость поездок.

В частности, об изменении тарифов на направлении Бровары - Киев стало известно накануне вступления новых цен в силу. По словам одного из крупнейших перевозчиков в Броварах Владислава Томина, информация о повышении цен была озвучена публично.

С 1 февраля стоимость билета из Броваров в Киев выросла на 5 грн. и теперь составляет 40 грн. В то же время тариф в пределах города Бровары остался без изменений и составляет 15 грн.

Таким образом, пересмотр цен коснулся именно междугороднего сообщения, которое является одним из самых загруженных в регионе. Перевозчики отмечают, что решение принималось с учетом экономической ситуации и роста расходов по обеспечению пассажирских перевозок.

Как объясняют участники рынка, подорожание проезда в Киевской области обусловлено несколькими факторами. Среди ключевых причин называют значительное повышение цен на горюче-смазочные материалы, изменение стоимости автозапчастей и энергоносителей, а также общий рост расходов, непосредственно влияющих на себестоимость перевозок.

Ранее об аналогичных изменениях сообщалось и в других общинах. В частности, в Ирпене была пересмотрена стоимость автобусных перевозок в столицу.

На маршруте №420 тариф в пределах города повысился до 20 грн. Поездка из Ирпеня в Киев стоит 60 грн, а из Романовки и Водоканала в столицу установлена ​​цена 50 грн.

