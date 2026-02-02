Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области стало частью экспериментального государственного проекта, направленного на поддержку маломобильных людей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предусмотрено в рамках экспериментального проекта для граждан, имеющих ограниченную мобильность и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, сообщает Politeka.

О запуске программы проинформировало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

В ведомстве пояснили, что инициатива рассчитана на людей, которые по завершении длительного медсестринского ухода не могут сразу вернуться к полностью самостоятельной жизни.

Именно для них государство предлагает возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области в специально подготовленных помещениях сроком до 12 месяцев.

Финансирование проживания осуществляется за счет государственного бюджета, а сам формат призван обеспечить людям безопасность и стабильные бытовые условия.

В министерстве подчеркивают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области не ограничивается только предоставлением крыши над головой.

Услуга включает в себя проживание в помещениях со всеми необходимыми удобствами, возможность самостоятельно готовить еду, помощь в ведении домашнего хозяйства и поддержку в восстановлении социальных навыков.

Отдельное внимание уделяется сопровождению в сложных жизненных ситуациях, а при необходимости к работе могут привлекаться специалисты или службы независимо от формы собственности.

Предоставлять помещения для маломобильных переселенцев могут физические или юридические лица, которые внесены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг и отвечают критериям, определенным Кабинетом Министров Украины.

