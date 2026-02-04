Подорожчання проїзду в Київській області з початку лютого торкнулося одразу кількох напрямків, тож розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду в Київській області з 1 лютого 2026 року офіційно підтвердили перевізники, які працюють на маршрутах між населеними пунктами регіону та столицею, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося маршрутів із Броварів та Ірпеня до Києва, де перевізники переглянули вартість поїздок.

Зокрема, про зміну тарифів на напрямку Бровари - Київ стало відомо напередодні набуття чинності нових цін. За словами одного з найбільших перевізників у Броварах Владислава Томіна, інформацію про підняття цін було озвучено публічно.

З 1 лютого вартість квитка з Броварів до Києва зросла на 5 грн і тепер становить 40 грн. Водночас, тариф у межах міста Бровари залишився без змін і становить 15 грн.

Таким чином, перегляд цін торкнувся саме міжміського сполучення, яке є одним із найзавантаженіших у регіоні. Перевізники зазначають, що рішення ухвалювалося з урахуванням економічної ситуації та зростання витрат на забезпечення пасажирських перевезень.

Як пояснюють учасники ринку, подорожчання проїзду в Київській області зумовлене одразу кількома чинниками. Серед ключових причин називають значне підвищення цін на паливно мастильні матеріали, зміна вартості автозапчастин та енергоносіїв, а також загальне зростання витрат, які безпосередньо впливають на собівартість перевезень.

Раніше про аналогічні зміни повідомляли і в інших громадах. Зокрема, в Ірпені було переглянуто вартість автобусних перевезень до столиці.

На маршруті №420 тариф у межах міста підвищився до 20 грн. Поїздка з Ірпеня до Києва тепер коштує 60 грн, а з Романівки та Водоканалу до столиці встановлено ціну 50 грн.

