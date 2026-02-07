Местные жители почувствовали подорожание проезда в Винницкой области на собственных кошельках, поэтому рассказываем детали этого решения.

Подорожание проезда в Винницкой области связано с корректировкой тарифов на маршруте "Винница-Казатин", сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Винницкой области касается автобуса «Винница-Казатин» и цена билета на нем выросла с 15 января 2026 года.

По данным ассоциации перевозчиков, стоимость билета не изменялась длительное время, и теперь для обеспечения экономически обоснованного тарифа цена установлена ​​на уровне 120 гривен за поездку.

Представитель ассоциации Вячеслав Дарморос пояснил, что по региону общая стоимость составляет около 2 гривен 40 копеек за километр, а маршрут до Казатина имеет протяженность 85 километров.

Поэтому фактическая стоимость на этом направлении остается ниже, чем на других популярных рейсах.

В объяснениях ассоциации отмечается, что по сравнению с маршрутом Винница-Хмельницк, где 63 километра стоят 161 гривну, цена на поездку в Казатин была значительно лояльнее пассажиров.

Такое подорожание проезда в Винницкой области учитывает экономические реалии и позволяет постепенно привести тарифы в соответствие с себестоимостью перевозок.

При этом перевозчики подчеркивают, что повышение осуществляется постепенно и не отражает резкого скачка цен.

Стоимость билета поднята с целью покрыть рост расходов на горючее, техническое обслуживание автобусов и оплату труда водителей. Кроме того, такие корректировки помогают поддерживать стабильный уровень обслуживания и безопасность пассажиров.

Так что местным жителям, пользующимся указанным маршрутом, следует учитывать, что за привычную поездку придется платить больше.

