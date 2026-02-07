Місцеві мешканців відчули подорожчання проїзду у Вінницькій області на власних гаманцях, тому розповідаємо деталі цого рішення.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області пов’язане з коригуванням тарифів на маршруті «Вінниця-Козятин», повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області стосується автобуса «Вінниця-Козятин», і ціна квитка на ньому зросла з 15 січня 2026 року.

За даними асоціації перевізників, вартість квитка не змінювалася тривалий час, і тепер для забезпечення економічно обґрунтованого тарифу ціна встановлена на рівні 120 гривень за поїздку.

Представник асоціації Вячеслав Дарморос пояснив, що по регіону загальна вартість становить близько 2 гривень 40 копійок за кілометр, а маршрут до Козятина має протяжність 85 кілометрів.

Через це фактична вартість на цьому напрямку залишається нижчою, ніж на інших популярних рейсах.

У поясненнях асоціації зазначається, що порівняно з маршрутом Вінниця-Хмільник, де 63 кілометри коштують 161 гривню, ціна на поїздку до Козятина була значно лояльнішою до пасажирів.

Таке подорожчання проїзду у Вінницькій області враховує економічні реалії та дозволяє поступово привести тарифи у відповідність із собівартістю перевезень.

При цьому перевізники підкреслюють, що підвищення здійснюється поступово і не відображає різкого стрибка цін.

Вартість квитка піднята з метою покрити зростання витрат на пальне, технічне обслуговування автобусів та оплату праці водіїв. Крім того, такі коригування допомагають підтримувати стабільний рівень обслуговування та безпеку пасажирів.

Тож місцевим мешканцям, які користуються вказаним маршрутом, варто враховувати, що за звичну поїздку доведеться платити більше.

