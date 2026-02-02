В связи с плановыми работами в Винницкой области утверждены графики отключения электроэнергии 3 февраля.

Графики отключения света в Винницкой области 3 февраля будут действовать в связи с плановыми и профилактическими работами в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Энергетики «Вінницяобленерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В связи с этим в Винницкой области утверждены графики отключения электроэнергии 3 февраля.

С 9 до 17 часов обесточивания охватят населенный пункт Ярышивка. Они охватят дома, которые находятся по следующим адресам:

Урожайна: 22, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

Садыбна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 40А.

С 9 до 17 часов в населенном пункте Прыбузьке электричества не будет по следующим адресам:

улица Дачна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 23, 23 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64.

С 9 до 17 часов в населенном пункте Божоныкы не будет электричества. Ограничения охватят следующие улицы:

Академична 7, 12, 17

Архитектурна 2, 6, 7, 8, 11, 16, 22, 28

Володимирська 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28

Восьма 301, 1140

Головна 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 13А, 14, 17, 17А, 18, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 44, 45, 46, 48, 52, 56, 62, 70, 1465

Дачна 1В, 1Г, 22А, 25, 27, 27А, 27Л, 27М, 27Н, 28В, 43В, 43Д, 43К, 63, 63/1, 64А, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84А, 85, 85А, 86, 86А, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 97, 99, 101, 107, 111, 115, 120, 121, 122, 123, 134, 154

Друга 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10/12, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 620

Дружбы 72, 77

Зарична 19, 26, 27, 33, 64, 88, 93, 106

Инстытутська 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Квитнева 12, 33, 37

Козацька 99А, 103А, 104

Кооператывна 21

Коротка 2, 3А, 4, 5, 7, 8, 10, 11

Молодижна 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Набережна 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 37, 41, 43, 45

Незалежности 43Б, 59А, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114А, 114Б, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132А, 132Б, 133, 134, 134А, 135, 136, 137, 138, 138А, 139, 140, 141, 142А, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 160А, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 188А, 190, 192, 194, 196, 198, 202, 302, 303, 324

Окружна 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 612

Перша 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 621

Пырогова 139А, 139Б, 151Ж, 153А

Поперечна 16

Пята 1, 5, 9, 16, 19, 35, 301, 1576

Рясна 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Садыбна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 40А.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

