Доплаты для пенсионеров в Винницкой области в 2026 году выросли, что позволяет определенной категории пожилых людей получать дополнительную финансовую поддержку.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области назначаются неработающим гражданам, постоянно проживающим в зоне безусловного отселения или в зоне гарантированного добровольного переселения, сообщает Politeka.

Как говорится в статье 29 закона "О государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января 2026 размер выплаты вырос до 2 595 гривен в месяц. Это напрямую связано с повышением прожиточного минимума с 2391 гривны в 2025 году.

Такое повышение позволяет людям лучше покрывать базовые потребности и затраты на повседневную жизнь. Право на получение доплаты в Винницкой области имеют пенсионеры, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года.

Также важно иметь официальный статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

При этом поддержка не начисляется тем, кто после аварии выехал из загрязненных зон и вернулся назад или зарегистрировался на этих территориях уже после крушения.

В случае выезда пенсионера за пределы зоны отселения или его официального трудоустройства вне этой территории доплата в Винницкой области автоматически прекращается.

Специалисты отмечают, что данная выпла является адресной поддержкой, которая помогает обеспечить финансовую стабильность и уход для наиболее уязвимых категорий населения.

Все начисления контролируются через государственные реестры, что позволяет исключить случаи неправомерного получения выплат. Для оформления надбавки гражданам следует обратиться в Пенсионный фонд.

