Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области предоставляются для обеспечения базовых потребностей в питании.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области организует команда «ЯМариуполь», сообщает Politeka.

Как говорится на их официальной Facebook-странице, организация продолжает системно помогать мариупольским семьям, временно проживающим в регионе.

Основной целью является предоставление регулярной гуманитарной поддержки, в том числе бесплатных продуктов для ВПЛ в Винницкой области. Это позволяет переселенцам обеспечить себя базовым питанием каждый день.

В каждом пакете, который получают люди, содержатся бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области первой необходимости: чай, сахар, крупы, макароны, консервы и кукуруза.

Благодаря таким наборам семьи могут готовить еду на дому, не тратя дополнительных средств. По словам Наталии, которая уже получила продуктовый набор, такая помощь позволяет рассчитывать на поддержку центра и планировать питание семьи в месяц.

Команда фонда организует выдачу продовольственных товаров раз в 31 день в центре «ЯМариуполь. Винница», расположенный по адресу ул. Соборная, 50

Посетители получают наборы после небольшого общения с волонтерами и ознакомления с условиями получения помощи.

При выдаче гуманитарной помощи волонтеры предоставляют консультации по дальнейшему получению социальной помощи и разъясняют, какие категории лиц могут претендовать на свертки. В частности, приоритет предоставляется лицам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

Благодаря инициативам «ЯМариуполь» у мариупольцев есть возможность почувствовать тепло и заботу. Каждый пакет содержит достаточное количество продовольствия, чтобы семья могла обеспечить базовые потребности в питании в течение месяца.

