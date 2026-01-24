Подорожание проезда в Винницкой области уже сказалось на кошельках местных жителей, которые и так едва справляются с экономическими вызовами.

Подорожание проезда в Винницкой области произошло еще с 15 января 2026 на одном из важных маршрутов, сообщает Politeka.

Обсуждение темы подорожания проезда в Винницкой области началось с быстро распространившегося соцсетями объявления . В нем говорилось об изменении тарифов на рейсе «Винница-Казатин».

По информации ассоциации перевозчиков, цена билета на этом направлении оставалась неизменной длительное время, а в январе 2026 ее откорректировали в соответствии с ростом расходов на обслуживание рейса и тарифных составляющих.

Представитель ассоциации перевозчиков Вячеслав Дарморос пояснил, что фактическая цена билета оказывалась значительно ниже средней по региону. Он отметил, что маршрут «Винница-Казатин» имеет протяженность 85 километров, а стоимость билета раньше не превышала 2 гривны за километр.

По словам Дармороса, даже по сравнению с другими маршрутами по региону повышение остается умеренным. К примеру, рейс из Винницы на Хмельник имеет протяженность 63 километра, а стоимость билета там составляет 161 гривну.

Поэтому повышение тарифа на «Винница-Казатин» происходит постепенно, с учетом удобства пассажиров и поддержки стабильного пассажиропотока.

Подорожание проезда в Винницкой области не является резким скачком цен, а плановой коррекцией, отражающей реальные расходы перевозчиков на топливо, обслуживание автобусов и другие составляющие тарифа.

Теперь в автобусах, следующих из Винницы в Казатин, придется платить 120 гривен. Дарморос добавил, что перевозчики пытаются оставлять тарифы максимально лояльными и постепенными, чтобы не создавать дополнительную финансовую нагрузку на пассажиров.

