Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновилась в начале января 2026 после короткого перерыва, сообщает Politeka.

Волонтерский центр «Гостиная хата» начал новый сезон проекта «Пища Жизни». Каждый день здесь готовят горячие обеды и напитки для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Выдача начинается в 12:30 по адресу: Водопроводная, 13.

Приоритет отдают пожилым жителям города, а также переселенцам и внутренне перемещенным лицам. Организаторы просят сообщать о тех, кто нуждается в помощи больше всего.

Координаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только питание. Участники получают живое общение, практические советы и поддержку в повседневных социальных вопросах.

Проект действует постоянно и направлен на сохранение здоровья, социальной активности и заботы в старшем возрасте.

В городе сообщили о дополнительной форме поддержки для пожилых людей, оказавшихся в сложных финансовых обстоятельствах. Программа предусматривает доставку готовых обедов прямо в дом и предоставление базового социального сопровождения.

С момента старта инициативы осуществлено 483 адресных доставок горячего питания. Свертки доставляют непосредственно одиноким пенсионерам и семьям с детьми, что уменьшает очереди и разгружает пункты раздачи. Ежедневно помощь получают более семидесяти человек.

В центре советуют заранее проверять график выдачи, условия получения, подготовить необходимые документы и следить за официальными сообщениями, чтобы поддержка оставалась доступной всем нуждающимся.

