Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновилася на початку січня 2026 року після короткої перерви, повідомляє Politeka.

Волонтерський центр «Гостинна хата» розпочав новий сезон проєкту «Їжа Життя». Щодня тут готують гарячі обіди та напої для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Видача починається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13.

Пріоритет надають літнім мешканцям міста, а також переселенцям і внутрішньо переміщеним особам. Організатори просять повідомляти про тих, хто потребує допомоги найбільше.

Координатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування. Учасники отримують живе спілкування, практичні поради та підтримку у повсякденних соціальних питаннях.

Проєкт діє постійно та спрямований на збереження здоров’я, соціальної активності та відчуття турботи у старшому віці.

У місті повідомили про додаткову форму підтримки для літніх людей, які опинилися у складних фінансових обставинах. Програма передбачає доставку готових обідів прямо до дому та надання базового соціального супроводу.

З моменту старту ініціативи здійснено 483 адресні доставки гарячого харчування. Пакунки доставляють безпосередньо самотнім пенсіонерам та сім’ям з дітьми, що зменшує черги та розвантажує пункти роздачі. Щодня допомогу отримують понад сімдесят осіб.

У центрі радять заздалегідь перевіряти графік видачі, умови отримання, підготувати необхідні документи та слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб підтримка залишалася доступною для всіх, хто її потребує.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.