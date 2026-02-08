Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области связано с ростом минимальной зарплаты.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступило в силу с начала 2026 г. и охватывает оплату водоснабжения, канализации и вывоза мусора в местных общинах, сообщает Politeka.

По новым расценкам кубометр централизованной воды стоит 55,74 гривны, водоотвод – 38,28 грн. Вывоз бытовых отходов подорожал примерно на 17%. Для жителей многоэтажек с контейнерной системой установлен ежемесячный платеж 48,14 грн за человека. В частном секторе цена составляет 48,14 грн. за контейнер или 40,02 грн. без него. Перевозка смешанных отходов обойдется в 127,49 гривны за кубометр для населения, 138,74 гривны – для бюджетных учреждений и 182,48 – для других организаций.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области связано с ростом минимальной зарплаты, удорожанием электроэнергии, горючего и материалов, а также повышенной налоговой нагрузкой. Прежние ставки не покрывали расходы предприятий и могли ухудшать качество обслуживания.

Часть дополнительных расходов компенсируется субсидиями и льготами для социально уязвимых категорий. Это позволяет поддерживать стабильную работу сетей, своевременно выплачивать зарплаты работникам и обеспечивать бесперебойное водоснабжение и отвод стоков.

Специалисты советуют планировать ежемесячные расходы, следить за официальными сообщениями и оплачивать счета. Такие действия помогают избежать задолженности и сохранить стабильность и качество коммунальных услуг.

Дополнительно власти Черкасщины призывают жителей сообщать о любых проблемах с водоснабжением или мусоросборкой, чтобы оперативно реагировать на обращения и повышать эффективность предоставления услуг.

Последние новости Украины:

