Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области может быть прекращена по ряду важных причин, сообщает Politeka.net.
О том, почему внутренне перемещенные лица могут не выплачивать государственную помощь, говорится в постановлении Кабмина.
Государство проводит ежемесячные проверки лиц ВПЛ. Если граждане не нарушили соответствующие требования, могут рассчитывать на поддержку государства и в 2026 году:
- для взрослых – 2 тысячи гривен в месяц;
- для детей – 3 тысячи гривен в месяц;
- для людей с инвалидностью – 3 тысячи гривен в месяц.
В то же время, есть ряд причин, по которым переселенцам могут отказать в денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области:
- пребывание за границей более 30 дней без уважительной причины;
- покупка недвижимости или земли стоимостью более 100 тысяч гривен (кроме государственных или местных программ);
- покупка нового авто в возрасте до 5 лет (исключением является автомобиль, приобретенный волонтерами для ВСУ);
- собственное жилье в безопасном регионе, где жилая площадь превышает 13,65 квадратного метра на человека;
- покупка валюты или банковских металлов на сумму свыше 100 тысяч гривен (исключения для образования, медицины, социальных услуг);
- наличие депозита более 100 тысяч гривен.
Большинство причин имеют свое "но". То есть определенные критерии могут быть спорными для людей из-за двоякости.
Если возникают сомнения в правомерности прекращения выплат, граждане могут обратиться в соответствующие органы власти для выяснения обстоятельств. В первую очередь рекомендуется обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управление социальной защиты населения по месту жительства.
В случаях, когда выплата задерживается на несколько дней, оснований для паники обычно нет. Если человек имеет право на помощь, средства будут начислены, даже если перевод произошел с незначительной задержкой. В то же время, сроки зачисления могут отличаться в зависимости от технических или организационных причин.
Чтобы выяснить причину задержки или прекращения выплат, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины, отвечающий за администрирование большинства государственных социальных выплат.
В частности, можно:
- проверить личный кабинет на портале ПФУ;
- обратиться в ближайший сервисный центр или позвонить по телефону на горячую линию;
- уточнить банковские реквизиты, перечень представленных документов и срок действия справок;
- проверить, не завершился ли установленный период выплат;
- при необходимости подать новое заявление для возобновления помощи.
