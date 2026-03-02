Есть ряд причин, по которым переселенцам могут отказать в денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области может быть прекращена по ряду важных причин, сообщает Politeka.net.

О том, почему внутренне перемещенные лица могут не выплачивать государственную помощь, говорится в постановлении Кабмина.

Государство проводит ежемесячные проверки лиц ВПЛ. Если граждане не нарушили соответствующие требования, могут рассчитывать на поддержку государства и в 2026 году:

для взрослых – 2 тысячи гривен в месяц;

для детей – 3 тысячи гривен в месяц;

для людей с инвалидностью – 3 тысячи гривен в месяц.

В то же время, есть ряд причин, по которым переселенцам могут отказать в денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области:

пребывание за границей более 30 дней без уважительной причины;

покупка недвижимости или земли стоимостью более 100 тысяч гривен (кроме государственных или местных программ);

покупка нового авто в возрасте до 5 лет (исключением является автомобиль, приобретенный волонтерами для ВСУ);

собственное жилье в безопасном регионе, где жилая площадь превышает 13,65 квадратного метра на человека;

покупка валюты или банковских металлов на сумму свыше 100 тысяч гривен (исключения для образования, медицины, социальных услуг);

наличие депозита более 100 тысяч гривен.

Большинство причин имеют свое "но". То есть определенные критерии могут быть спорными для людей из-за двоякости.

Если возникают сомнения в правомерности прекращения выплат, граждане могут обратиться в соответствующие органы власти для выяснения обстоятельств. В первую очередь рекомендуется обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управление социальной защиты населения по месту жительства.

В случаях, когда выплата задерживается на несколько дней, оснований для паники обычно нет. Если человек имеет право на помощь, средства будут начислены, даже если перевод произошел с незначительной задержкой. В то же время, сроки зачисления могут отличаться в зависимости от технических или организационных причин.

Чтобы выяснить причину задержки или прекращения выплат, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины, отвечающий за администрирование большинства государственных социальных выплат.

В частности, можно:

проверить личный кабинет на портале ПФУ;

обратиться в ближайший сервисный центр или позвонить по телефону на горячую линию;

уточнить банковские реквизиты, перечень представленных документов и срок действия справок;

проверить, не завершился ли установленный период выплат;

при необходимости подать новое заявление для возобновления помощи.

