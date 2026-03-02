В связи с важными работами утверждены почасовые графики отключения света в Винницкой области на 3 марта.

Графики отключения света в Винницкой области 3 марта связаны с проведением технических работ на объектах электросетей, сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте «Вінницяобленерго».

Как отмечают энергетики, специалисты будут выполнять профилактические и ремонтные мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций. В этой связи утверждены почасовые графики отключения света в Винницкой области на 3 марта.

С 10:30 до 16:30 вводятся дополнительные графики отключения света Носкивци. Электричество будут выключать в домах по адресам:

Грушевського: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 507

Дзержынського: 7

Космонавтив: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 502

Кошового: 2

Ленина: 1

Лисова: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 506

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 47, 57, 502

Небеснои Сотни: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 509

Незалежности: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13

Садова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 500

Хутир: 2, 13, 504

Центральна: 3, 6, 19

С 10:30 до 16:30 будут продолжаться отключения в населенном пункте Жмерынка по адресу:

улица Ярослава Мудрого: 19

Также с 10:30 до 16:30 обесточения будут в населенном пункте Кацмазив. Обесточат дома на улицах:



Абрама: 31, 504

А. Буйла: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 36, 37, 504

Выноградна: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 13/1, 14, 16, 17, 19, 25, 30, 32, 33, 38, 502

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Дерыбасивська: 2, 3, 4, 4/1, 5, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 503

Джерельна: 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 5/1, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 504

Дзержынського: 50

Жовтнева: 69/2

И. Франка: 3, 500

Калынова: 8

Лисова: 5, 500

Л. Украинкы: 2

Мыру: 1, 1/1, 3, 5, 9, 17, 18, 24, 25, 26, 504

Першотравнева: 1, 10, 10А

Пырогова: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 22, 24, 25, 28, 29/1, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 42

Поштова: 1, 5, 7, 8

Прывитна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Садова: 1, 1/1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 25, 503

Фрунзе: 6, 503

Центральна: 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 36, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 60, 60/1, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 69/1, 70, 72, 72/1, 75, 78, 79, 86, 90, 91, 94, 95, 97, 99, 511

Чыста Крыныця: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 27, 31, 32, 33, 38, 43, 507

Шевченка: 5, 6, 11, 16, 17, 18, 21, 27, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 52, 501

Шкильна: 4, 6, 6/1, 8, 9, 12, 500

Шляхова: 1/1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 48/1, 49, 51, 51/1, 52, 53, 55, 56, 62, 63, 69, 69/2, 69/3, 72, 74, 76, 81, 82, 82/1, 86, 88, 90, 92, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 513

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Винницкой области: как это ударит по карманам.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: какие изменения введены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице: как можно получить эту поддержку.