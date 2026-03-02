Графики отключения света вводятся в Полтавской области на 3 марта из-за профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».
Украинцам обнародовали подробные графики отключения света в Полтавской области на 3 марта. С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту электричество будут выключать в некоторых населенных пунктах:
с.Баливка улицы:
- Балив чотырьох братив (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),
- Жовтнева (б. 14, 29),
- пров.Лисовый (б. 2, 4, 14),
- Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),
- Мыру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),
- пров.Ричковый (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),
- Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),
- пров.Тараса Шевченка (б. 7),
- Червоноармийська (б. 15),
- Ювилейна (б. 6)
с.Висычи улицы:
- пров.Дачный (б. 1, 3, 5),
- пров.Зеленый (б. 1, 2),
- пров.Перемогы (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),
- Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),
- Ставкова (б. 3),
- пров.Ставковый (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),
- пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),
- Ювилейна (б. 8),
- пров.Юилейный (б. 6)
с.Ганжи улицы:
- пров.Дачный (б. 1, 2, 4, 6, 8),
- пров.Луговый (б. 1),
- Паисия Велычковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),
- пров.Ричковый (б. 2),
- Рична (б. 3, 5, 5 а),
- Юбилейна (б. 12/1),
- пров.Ювилейный (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)
С 9 до 15 часов электричество пропадет из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту). Однако ограничения касаются только села Городыще по адресам:
- Мыру (б. 28ДАЧА, 52, 56, 58, 60, 64),
- Слобидська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 25)
Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 3 марта.
