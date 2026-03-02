Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 3 марта.

Графики отключения света вводятся в Полтавской области на 3 марта из-за профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Украинцам обнародовали подробные графики отключения света в Полтавской области на 3 марта. С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту электричество будут выключать в некоторых населенных пунктах:

с.Баливка улицы:

Балив чотырьох братив (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

Жовтнева (б. 14, 29),

пров.Лисовый (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Мыру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),

пров.Ричковый (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Червоноармийська (б. 15),

Ювилейна (б. 6)

с.Висычи улицы:

пров.Дачный (б. 1, 3, 5),

пров.Зеленый (б. 1, 2),

пров.Перемогы (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковый (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювилейна (б. 8),

пров.Юилейный (б. 6)

с.Ганжи улицы:

пров.Дачный (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговый (б. 1),

Паисия Велычковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Ричковый (б. 2),

Рична (б. 3, 5, 5 а),

Юбилейна (б. 12/1),

пров.Ювилейный (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)

С 9 до 15 часов электричество пропадет из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту). Однако ограничения касаются только села Городыще по адресам:

Мыру (б. 28ДАЧА, 52, 56, 58, 60, 64),

Слобидська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 25)

Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 3 марта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.