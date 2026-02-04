Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области.

Графики отключения света в Полтавской области на 5 февраля составлены из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях «Полтаваобленерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Чернухинское территориальное общество предупредило об отключении света в части населенных пунктов.

С 9 до 15 часов из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту) не будет электричества в следующих населенных пунктах:

с.Галяве улицы:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лисна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16),

пер.Польовый (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пер.Садовый (б. 1, 2, 3),

Степна (б. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 88),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99).

с.Кизливка улицы:

пер.Батальон (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 13, 23, 23а, 24, 25, 31),

Лисна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 84, 85, 87, 90, 90а, 93),

пер.Лисный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 55),

Центральна (б. 78, 82, 84, 84а),

пер.Шкильный (б. 80)

с. Лыпове:

ул.Центральна (б. 1, 2ДАЧА, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 40).

Новосанжарская поселковая территориальная община также предупредила о дополнительных ограничениях. Они продлятся с 8 до 16 часов в следующих населенных пунктах:

с.Зачепыливка улицы:

Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),

Зарычанська (б. 1),

Ивана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),

Мырц (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25)

Ричкова (б. 1, 3),

пер.Ричковый (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),

Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13)

с.Лелюхивка улицы:

Братьев Зубашычив (б. 28, 32),

Заводська (б. 1, 2),

Степова (б. 1).

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

