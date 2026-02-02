Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области продолжает выплачиваться переселенцам, однако условия начисления изменились, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Обновлены условия предоставления денежной помощи на проживание внутри перемещенным лицам в Полтавской области из-за роста прожиточного минимума. Это позволяет многим семьям продолжать получать поддержку еще на полгода.

С 1 января 2026 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, вырос до 2 595 гривен. Таким образом, максимальный среднемесячный доход на одного члена семьи для получения помощи ВПЛ теперь составляет 10 380 гривен.

Государственная денежная поддержка в 2026 году продолжает предоставляться отдельным социально уязвимым категориям граждан. Право на выплаты сохраняется для следующих групп:

лиц с инвалидностью I и II групп;

пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 10380 гривен;

детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц этой категории в возрасте до 23 лет, которые продолжают обучение или находятся на государственном обеспечении.

Кроме того, в 2026 году список получателей был расширен. К нему добавили родителей-воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей и официальных опекунов, воспитывающих детей и нуждающихся в дополнительной финансовой поддержке от государства.

Для определения права на получение выплат семьям необходимо вычислить среднемесячный доход на одного члена семьи. Расчет производится с учетом обновленного прожиточного минимума, действующего в 2026 году. Именно этот показатель является ключевым при принятии решения о назначении или продлении государственной помощи.

Специалисты отмечают: своевременное представление актуальных данных о составе семьи и доходах позволит избежать задержек в выплатах и ​​обеспечит получение помощи теми, кто действительно в ней нуждается.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: цены сильно выросли.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на прибавку в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве: где и когда можно получить помощь.