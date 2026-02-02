В рамках программы бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается важным инструментом временной защиты.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно людям, покинувшим дома из-за войны, сообщает Politeka.

Об этом сообщает портал «Дія».

Официальный ресурс информирует: переселенцы вместе с родственниками имеют право получить временное жилье из специального фонда, сформированного общинами или уполномоченными структурами. Предоставление осуществляется сроком до года, продление возможно при отсутствии другого дома. Норма площади составляет шесть квадратных метров на человека. Распределение базируется на балльной оценке потребностей. Предпочтение отдается многодетным семьям, семьям с несовершеннолетними, беременным женщинам, людям преклонного возраста, лицам с утратой трудоспособности, если предыдущая квартира повреждена или разрушена.

Оформление производится через ЦНАП, исполнительные комитеты общин или районные администрации. Каждой заявке присваивается индивидуальный код, применяемый в дальнейшем при учете.

Пакет бумаг включает копии паспортов, подтверждение гражданства, справку переселенца, документы о родственных связях, идентификационный номер, подтверждение приоритета при наличии. Факт разрушения бывшего жилья свидетельствуется заявлением членов семьи.

Отказ допускается только из-за неполного комплекта или ложных сведений. Такое решение подлежит судебному обжалованию.

Граждане без первоочередного статуса могут воспользоваться другими путями поиска: контакт-центрами, государственной программой «Прихисток», волонтерскими площадками «Допомагай». Предложения проходят ручную проверку по безопасности.

Во время обращения следует подготовить краткую информацию о составе семьи, возрасте, наличии животных, потребности медицинского или психологического характера, ориентировочное время прибытия. Такой подход ускоряет поселение.

Государственная поддержка помогает сохранить базовую устойчивость, способствует адаптации людей после переезда. В рамках программы Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается важным инструментом временной защиты.

