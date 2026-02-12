Дефицит продуктов в Кировоградской области будет минимальным, а контроль государства помогает сдерживать потенциальный рост цен.

Дефицита продуктов в Кировоградской области не ожидается, хотя эксперты обращают внимание на возможные колебания цен на подсолнечное масло, сообщает Politeka.

Даже после ударов по местным масляным предприятиям массовый брак товара не прогнозируют. Внутреннее потребление масла в регионе составляет всего 5,6–8% общего производства страны, что позволяет поддерживать достаточный запас для магазинов и рынка.

Министерство экономики уверяет, что стоимость большинства продуктов будет оставаться стабильной. Аналитики АПК-Информ отмечают факторы, способные влиять на цену масла в ближайшее время. Эксперт Светлана Киричок объясняет: «Цена может повышаться из-за увеличенного спроса на экспортные партии, ограниченной активности аграриев в продажах сырья и роста производственных рисков».

По ее словам, дополнительные расходы обусловлены дефицитом электроэнергии, потребностью в генераторах, логистикой и страховыми платежами. Однако существенного удорожания социально значимого продукта ждать не стоит.

Государственное регулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 года. Если розничная стоимость повышается более чем на 15%, то продавцы должны за 30 дней предупреждать покупателей; при 10–15% — через две недели; при 5-10% - за три дня. Торговая прибавка не превышает 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Таким образом, дефицит продуктов в Кировоградской области остается минимальным, а контроль государства помогает сдерживать потенциальный рост цен на масло для населения.

Жителям советуют отслеживать актуальные цены, планировать покупки заранее и сохранять спокойствие с тем, чтобы обеспечить достаточное количество продуктов в домохозяйствах.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.