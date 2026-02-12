Дефіцит продуктів в Кіровоградській області не очікується, хоча експерти звертають увагу на можливі коливання цін на соняшникову олію, повідомляє Politeka.

Навіть після ударів по місцевих олійних підприємствах масового браку товару не прогнозують. Внутрішнє споживання олії в регіоні становить лише 5,6–8% від загального виробництва країни, що дозволяє підтримувати достатній запас для магазинів і ринку.

Міністерство економіки запевняє, що вартість більшості продуктів залишатиметься стабільною. Аналітики «АПК-Інформ» відзначають фактори, здатні впливати на ціну олії найближчим часом. Експертка Світлана Киричок пояснює: «Ціна може підвищуватися через збільшений попит на експортні партії, обмежену активність аграріїв у продажах сировини та зростання виробничих ризиків».

За її словами, додаткові витрати зумовлені дефіцитом електроенергії, потребою у генераторах, логістикою та страховими платежами. Проте суттєвого здорожчання соціально значущого продукту очікувати не варто.

Державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. Якщо роздрібна вартість підвищується більш ніж на 15% — продавці повинні за 30 днів попереджати покупців; при 10–15% — за два тижні; при 5–10% — за три дні. Торгова надбавка не перевищує 10% оптової ціни виробника або митної вартості.

Таким чином, дефіцит продуктів в Кіровоградській області залишатиметься мінімальним, а контроль держави допомагає стримувати потенційне зростання цін на олію для населення.

Мешканцям радять відстежувати актуальні ціни, планувати покупки заздалегідь та зберігати спокій, аби забезпечити достатню кількість продуктів у домогосподарствах.

