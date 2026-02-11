Именно так реализуется денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области в 2026 году остается доступной для внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Пенсионный фонд Украины уточняет, что поддержка рассчитана на граждан, оставивших собственное жилье и фактически проживающих в регионе. Выплаты начисляются на шесть месяцев с возможностью продления при соблюдении требований программы.

Главным критерием получения пособия является средний доход семьи за последние три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На начало года базовая сумма составляет 2595 гривен, а максимально допустимая — 10380 гривен на одного члена семьи.

Отдельные категории переселенцев получают выплаты вне зависимости от доходов. Это пенсионеры с низкими выплатами, люди с инвалидностью первой или второй группы, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет без родителей, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление производится через местные управления социальной защиты. Заявители представляют документы, подтверждающие статус ВПЛ и уровень доходов. После проверки принимается решение о начислении средств. Именно так реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Харьковской области.

Программа частично покрывает расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это позволяет переселенцам уменьшить финансовую нагрузку и быстрее адаптироваться к новой среде. Для получения дополнительных деталей советуют обращаться к управлениям соцзащиты или официальному порталу Пенсионного фонда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс