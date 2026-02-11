Саме так реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області у 2026 році залишається доступною для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд України уточнює, що підтримка розрахована на громадян, які залишили власне житло та фактично мешкають у регіоні. Виплати нараховуються на шість місяців із можливістю продовження за дотримання вимог програми.

Головним критерієм отримання допомоги є середній дохід родини за останні три місяці. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. На початок року базова сума становить 2 595 гривень, а максимально допустима — 10 380 гривень на одного члена сім’ї.

Окремі категорії переселенців отримують виплати незалежно від доходів. Це пенсіонери з низькими виплатами, люди з інвалідністю першої або другої групи, діти з особливими потребами, сироти, молодь до 23 років без батьків, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Оформлення проводиться через місцеві управління соціального захисту. Заявники подають документи, що підтверджують статус ВПО та рівень доходів. Після перевірки ухвалюють рішення про нарахування коштів. Саме так реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області.

Програма частково покриває витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це дозволяє переселенцям зменшити фінансове навантаження та швидше адаптуватися до нового середовища. Для отримання додаткових деталей радять звертатися до управлінь соцзахисту або офіційного порталу Пенсійного фонду.

