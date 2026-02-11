Подорожание продуктов в Харькове остается заметным и требует тщательного планирования покупок.

Подорожание продуктов в Харькове испытывают потребители уже с начала февраля 2026, сообщают аналитики рынка.

Среди популярных товаров консервированная кукуруза «Верес» 340 г в настоящее время стоит в среднем 59,92 грн. В магазинах цены колеблются: Auchan предлагает 54,50 грн, Metro – 57,77 грн, Novus – 58,99 грн, а Megamarket – 68,40 грн. В сравнении с январскими показателями средняя стоимость поднялась на 0,50 грн.

Мясные продукты демонстрируют более существенное повышение. Курятина «Наша рябая» голень (1 кг) сейчас оценивается в 134,90 грн, тогда как в январе средняя цена составила 123,84 грн. За месяц подорожание достигло 25,90 грн., что ощутимо влияет на бюджет семей.

Не отстают и молочные продукты. Творожный сыр «Комо» традиционный 50% стоит в среднем 570,57 грн за килограмм. По сравнению с январским средним значением 553,83 грн., повышение составило 39,23 грн. Цены по сетям отличаются: Auchan – 519 грн, Megamarket – 593,70 грн, Novus – 599 грн.

Эксперты объясняют рост издержек колебаниями снабжения, увеличением логистических издержек и влиянием внешних рыночных факторов. Для рядовых потребителей это означает, что подорожание продуктов в Харькове остается заметным и требует тщательного планирования покупок.

Также стоит отметить, что потребителям советуют сравнивать цены в разных супермаркетах, выбирать выгодные предложения и следить за акциями, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет.

Планирование покупок и внимательное отслеживание цен поможет харьковчанам сохранить финансовую стабильность в период подорожания продуктов.

