Подорожчання продуктів у Харкові залишається помітним і вимагає уважного планування покупок.

Подорожчання продуктів у Харкові відчувають споживачі вже з початку лютого 2026 року, повідомляють аналітики ринку.

Серед популярних товарів консервована кукурудза «Верес» 340 г нині коштує в середньому 59,92 грн. У магазинах ціни коливаються: Auchan пропонує 54,50 грн, Metro — 57,77 грн, Novus — 58,99 грн, а Megamarket — 68,40 грн. Порівняно із січневими показниками середня вартість піднялася на 0,50 грн.

М’ясні продукти демонструють суттєвіше підвищення. Курятина «Наша ряба» гомілка (1 кг) зараз оцінюється у 134,90 грн, тоді як у січні середня ціна становила 123,84 грн. За місяць подорожчання досягло 25,90 грн, що відчутно впливає на бюджет родин.

Не відстають і молочні продукти. Сир твердий «Комо» традиційний 50% коштує у середньому 570,57 грн за кілограм. У порівнянні із січневим середнім значенням 553,83 грн, підвищення склало 39,23 грн. Ціни по мережах різняться: Auchan — 519 грн, Megamarket — 593,70 грн, Novus — 599 грн.

Експерти пояснюють зростання витрат коливаннями постачання, збільшенням логістичних витрат та впливом зовнішніх ринкових факторів. Для пересічних споживачів це означає, що подорожчання продуктів у Харкові залишається помітним і вимагає уважного планування покупок.

Також варто зауважити, що поживачам радять порівнювати ціни у різних супермаркетах, вибирати вигідні пропозиції та стежити за акціями, щоб зменшити навантаження на сімейний бюджет.

Планування покупок та уважне відстеження цін допоможе харків’янам зберегти фінансову стабільність у період подорожчання продуктів.

