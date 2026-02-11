Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области также обусловлено дополнительными нагрузками на инженерную систему.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу начала 2026 года. Изменения охватывают оплату водоснабжения, водоотвода и содержания инженерной инфраструктуры в местных общинах, сообщает Politeka.

Новые ставки влияют на ежемесячные платежи всех жителей, вне зависимости от типа жилья. Кубометр воды теперь стоит 38,14 грн., а услуга водоотвода — 42,10 грн. с НДС. Тарифы учитывают расходы по обслуживанию сетей, зарплаты персонала и резервные ресурсы для стабильной работы систем.

В коммунальном предприятии "Костопольводоканал" объясняют, что повышение тарифов связано с ростом цен на электроэнергию, топливо и материалы. Дополнительно учтены потребности в резервных установках, чтобы обеспечить бесперебойную работу во время аварий или плановых ремонтов.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области также обусловлено дополнительными нагрузками на инженерную систему. Рост потребления, незаконное подключение и отсутствие индивидуальных счетчиков в некоторых домах повышают затраты на поддержку сетей. Расчеты новых ставок согласованы с государственными нормами и сопоставимы с показателями соседних общин.

Жителям советуют раньше времени планировать ежемесячный бюджет, передавать показатели счетчиков и следить за официальными сообщениями. Своевременная оплата помогает избежать задолженности и гарантирует стабильное водоснабжение и нормальную работу канализационных систем.

Дополнительно эксперты рекомендуют экономить воду, устанавливать современные счетчики и контролировать потребление. Это позволяет снизить платежки и поддержать эффективность работы коммунальных сетей, сохраняя ресурсы и финансовую стабильность домохозяйств.

