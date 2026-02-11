Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області також зумовлене додатковим навантаженням на інженерну систему.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з початку 2026 року. Зміни охоплюють оплату водопостачання, водовідведення та утримання інженерної інфраструктури у місцевих громадах, повідомляє Politeka.

Нові ставки впливають на щомісячні платежі всіх жителів, незалежно від типу житла. Кубометр води тепер коштує 38,14 грн, а послуга водовідведення — 42,10 грн із ПДВ. Тарифи враховують витрати на обслуговування мереж, зарплати персоналу та резервні ресурси для стабільної роботи систем.

У комунальному підприємстві «Костопільводоканал» пояснюють, що підвищення тарифів пов’язане з ростом цін на електроенергію, паливо та матеріали. Додатково враховано потребу в резервних установках, щоб забезпечити безперебійну роботу під час аварій або планових ремонтів.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області також зумовлене додатковим навантаженням на інженерну систему. Зростання споживання, незаконні підключення та відсутність індивідуальних лічильників у деяких будинках підвищують витрати на підтримку мереж. Розрахунки нових ставок узгоджені з державними нормами та співставні з показниками сусідніх громад.

Мешканцям радять завчасно планувати щомісячний бюджет, передавати показники лічильників та стежити за офіційними повідомленнями. Своєчасна оплата допомагає уникнути заборгованості та гарантує стабільне водопостачання й нормальну роботу каналізаційних систем.

Додатково експерти радять економити воду, встановлювати сучасні лічильники та контролювати споживання. Це дозволяє зменшити платіжки та підтримати ефективність роботи комунальних мереж, зберігаючи ресурси та фінансову стабільність домогосподарств.

