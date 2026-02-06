Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Черкасской области пока не рассматривается как реальный сценарий.

Дефицит продуктов в Черкасской области не ожидается, несмотря на сложную ситуацию на аграрном рынке и рост стоимости подсолнечного масла, сообщают отраслевые эксперты, сообщает Politeka.

Внутреннее потребление этого продукта в Украине составляет всего 5,6–8% общего объема производства, что позволяет сохранять стабильность поставок.

Аналитики отмечают, что даже при неурожае и повреждении инфраструктуры масличной отрасли критических перебоев в супермаркетах не прогнозируют. Основные объемы продукции традиционно направляются на внешние рынки, а внутренний спрос остается относительно небольшим.

В то же время, цены могут колебаться. Аналитика масличных рынков ИА «АПК-Информ» Светлана Киричок объясняет, что подорожание возможно из-за роста спроса на экспортные партии, которые формируют для компенсации потерь в портах. Такой фактор оказывает непосредственное влияние на стоимость в розничных сетях.

Государственное регулирование действует с конца 2021 года. Торговые компании обязаны заблаговременно информировать об изменении розничной стоимости, а наибольшая наценка ограничена 10% от оптовой либо таможенной цены. Это сдерживает резкие скачки на полках магазинов.

На экспортном направлении тенденции другие. По данным АПК-Информ, в первую неделю 2026 года цена подсолнечного масла в портах выросла на 22 доллара за тонну. В то же время, эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Черкасской области пока не рассматривается как реальный сценарий, а ситуация остается контролируемой.

Местным потребителям советуют внимательно следить за обновлениями цен в торговых сетях и по возможности планировать покупки вперед.

